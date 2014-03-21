У Військово-медичному центрі ВМС України в Севастополі проводять інвентаризацію

Згідно з даними групи «Інформаційний Спротив», на даний час окупанти проводять інвентаризацію майна Центру.

Військово-медичний центр ВМС України в Севастополі повністю перейшов під контроль російських окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

Згідно з даними групи «Інформаційний Спротив», на даний час росіяни проводять інвентаризацію майна Центру.

Також Тимчуку повідомили, що близько 70% персоналу Центру готові продовжити працювати на стороні ЧФ РФ.

"На що вони розраховують, сказати важко, оскільки ЧФ РФ має в своєму складі «штатний» госпіталь. І в розмовах представники ЧФ визнають, що Центр російському флоту не потрібен і буде розформований", - зазначає він.