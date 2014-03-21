Мусій закликав голову Держлікслужби Соловйова та його заступницю Демченко піти у відставку

Міністр охорони здоров’я України Олег Мусій офіційно просить голову Державної служби України з лікарських засобів Олексія Соловйова та його першого заступника Інну Демченко добровільно піти у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мусій сказав на брифінгу у Кабінеті міністрів України.

«Інакше спільної роботи з ними я не бачу, взагалі. Повинен прийти новий менеджмент і нові керівники, які жодним чином не заплямовані з корупційними схемами, які існували раніше,» - зазначив Мусій.

Він підкреслив, що не бачить «цих працівників керівниками лікарської служби».

«Я на цьому наполягаю. Я звернувся до силових структур, щоб вони розслідували повномасштабно діяльність Державної служби лікарських засобів. Окрім того, пан Соловйов, по суті, сфальшував свою заяву з відкликанням попередньої заяви (про звільнення). У присутності свідків у моєму кабінеті він добровільно написав заяву «за власним бажанням про звільнення». На наступний день ніс усілякі нісенітниці про те, що до нього додому хтось приходив, шантажували його, родину, і він відкликає свою заяву. Деструктивна позиція Соловйова і така сама деструктивна позиція пані Демченко є саботажем у здійсненні нової державної політики у сфері Державної служби лікарських засобів», - наголосив міністр.

Він також спростував інформацію у ЗМІ про лобіювання партією «Свобода» на посади голови Держлікслужби певних осіб.

«Це все абсолютно не відповідає дійсності. Я ніколи не погоджуся, (а саме за моїм поданням буде призначений керівник) на призначення будь-якої людини, яка раніше була у будь-яких схемах у МОЗ та Держлікслужбі. Моє глибоке переконання, я наполягаю перед урядом, що усі керівники без винятку повинні залишити свої посади – заступники міністра МОЗ, керівники усіх служб. Саме так буде проводитися кадрова політика,» - наголосив Мусій.