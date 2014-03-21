Донецька область готова розмістити дитячі будинки сімейного типу з Криму

Донецька область готова у разі потреби розмістити на території області дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, які проживають в Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, з такою ініціативою виступив голова облдержадміністрації Сергій Тарута.

Він сказав, що, «якщо будуть такі звернення, ми забезпечимо такі сім'ї житлом і всім необхідним, як це передбачено українським законодавством».

«Ми готові зробити все, що від нас залежить, щоб забезпечити право дітей та їх прийомних батьків на визначення місця проживання. І, я впевнений, що саме в нашій області будуть створені найбільш оптимальні умови для таких сімей», - зазначив Тарута.