ООН заявляє про збільшення кількості біженців у світі

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило про 600 тис. біженців до розвинених країни за минулий рік, що на 28% перевищує результати попереднього періоду і є абсолютним максимумом за десять років.

Як зазначає ВВС Україна, перше місце за кількістю тих, хто емігрує, посідає Сирія, де триває громадянська війна.

Так, притулок у Європі минулого року просили 56 тис. сирійців - удвічі більше, ніж у 2012 році.

Росія опинилася на другому місці за кількістю емігрантів, Афганістан - на третьому.

Як зазначають в управлінні, люди залишають Росію в основному через напружену ситуацію на Північному Кавказі.