ООН заявляє про збільшення кількості біженців у світі
11:00, 21 березня 2014Країна
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Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило про 600 тис. біженців до розвинених країни за минулий рік, що на 28% перевищує результати попереднього періоду і є абсолютним максимумом за десять років.
Як зазначає ВВС Україна, перше місце за кількістю тих, хто емігрує, посідає Сирія, де триває громадянська війна.
Так, притулок у Європі минулого року просили 56 тис. сирійців - удвічі більше, ніж у 2012 році.
Росія опинилася на другому місці за кількістю емігрантів, Афганістан - на третьому.
Як зазначають в управлінні, люди залишають Росію в основному через напружену ситуацію на Північному Кавказі.
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