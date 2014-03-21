CЕC заперечує інформацію про зростання захворюваності на туляремію в Києві

Державна санітарно-епідеміологічна служба заперечує інформацію про зростання захворюваності на туляремію («малу чуму») в Києві.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні СЕС у зв’язку з появою у деяких ЗМІ відповідної інформація.

За інформацією Головного управління Держсанепідслужби в Києві, епідемічна ситуація із захворюваності на туляремію на сьогодні в місті стабільна, випадків захворювання зареєстровано не було.

В місті відсутні ензоотичні з туляремії території. Щомісячно здійснюється моніторинг захворюваності на туляремію серед мешканців міста Києва, підкреслюється в повідомленні.

Щорічно (весна, осінь) у відкритих станціях на околицях міста проводяться планові епізоотологічні обстеження та лабораторні дослідження на туляремію дрібних ссавців, іксодових кліщів, води, додали в СЕС.

За даними санітарно-епідеміологічної служби, за минулий рік на туляремію проведено 1 тис. 142 дослідження, позитивних результатів не виявлено. Дослідження проводились за комплексною методикою бактеріологічним, серологічним та біологічним методами. Аналогічна робота розпочата у поточному році. Позитивних результатів виявлено не було.

В СЕС також запевняють, що на сьогодні лабораторія особливо небезпечних інфекцій ДУ «Київський міський лабораторний центр Державної санітарно-епідеміологічної служби України» в достатній кількості забезпечена імунобіологічними препаратами для ідентифікації збудника туляремії, визначення антигенів у біологічному матеріалі, зовнішньому середовищі.

З метою недопущення випадків туляремії серед груп населення підвищеного ризику фахівцями епідеміологічного відділу Головного управління Держсанепідслужби в Києві було визначено потребу по Києву в медичних імунобіологічних препаратах для планової імунізації працівників окремих професійних груп, йдеться в повідомленні.

Держсанепідслужбою Києва здійснюються усі необхідні профілактичні заходи щодо недопущення виникнення захворювань на туляремію.

***Туляремія - зоонозна інфекція, яка характеризується інтоксикацією, лихоманкою, ураженням лімфатичних вузлів. Передається людині від гризунів та комах.