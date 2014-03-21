Гідрометцентр обіцяє в Україні теплу весну і неспекотне літо

Весна в Україні очікується тепла, з температурою в межах норми, а літо буде прохолодним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заввідділом кліматичних досліджень та довготермінових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазіна сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Ми переходимо в теплий сезон - більше 5 градусів тепла по всій території України буде після 25 числа”, - наголосила Мартазінова.

Вона пояснила, що говорить про середньомісячну температуру, яка може коливатись в межах місяця.

За її словами, в поточному місяці температура в Україні буде в рамках багаторічної норми, можливе підвищення на один градус. Синоптики прогнозують, що опади в березні можуть бути навіть менше норми, зокрема менше норми опадів буде в Києві та центральних регіонах України.

Мартазінова розповіла, що в квітні на півночі країни буде температура на два градуси вище норми, але в цілому по Україні залишиться в межах норми - від 10-12 градусів тепла. Опадів буде менше за норму, хоча й очікуються шквальні вітри та грози.

В травні по всій території України температура буде вище норми - від 15 градусів тепла. Водночас у першій половині травня можливе різке похолодання до заморозків, але потім можна очікувати температуру більше 20 градусів. Опади будуть в межах норми.

Синоптик зауважила, що в червні на заході та на півдні країни температура буде вище на два градуси, в той час як на півночі країни – менше на один градус. На решті території в межах норми — до 20 градусів тепла.

У липні в Україні прогнозується температура в середньому 20-24 градуси. До 27 градусів тепла може бути лише наприкінці місяця.

“Сильного літнього тепла не буде. Я хочу попередити, що такого сильного тепла, як у 2010 - 2012 роках, ми не побачимо”, - сказала вона. Мартазінова зазначила, що буде багато похмурих днів.