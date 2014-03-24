Товариство Червоного хреста отримало перший транш гранту USAID для лікування туберкульозу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі проекту USAID.

Ця діяльність здійснюватиметься у східних та південних регіонах України в рамках співпраці Товариства Червоного хреста України із проектом USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні», йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, у рамках гранту патронажні медсестри Червоного хреста у чотирьох регіонах – Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській і Херсонській областях - будуть щоденно видавати ліки щонайменше 100 пацієнтам з діагнозом «туберкульоз», які мають високий ризик відриву від лікування або перебувають у складних життєвих обставинах, що перешкоджають їм приходити до медичного закладу.

«Медсестри також будуть заохочувати пацієнтів до завершення повного курсу лікування, проводячи бесіди з пацієнтами та їх родинами, а також видаючи їм продуктові набори. Уся робота ТЧХУ проводитиметься у тісній співпраці з закладами протитуберкульозної служби та при координації з боку обласних управлінь охорони здоров’я», - зазначається в повідомленні.

В інших регіонах обласні відділення ТЧХУ здійснюватимуть інформаційну кампанію серед пацієнтів, які отримують амбулаторне лікування туберкульозу: поширювати інформаційні матеріали, допомагати пацієнтам у веденні «Щоденника пацієнта», проводити бесіди з хворими на туберкульоз та із членами їх сімей щодо важливості дотримання режиму лікування, необхідності медичного обстеження для членів родини, а також щодо головних правил профілактики туберкульозу, додали в прес-службі проекту USAID.