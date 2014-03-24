Новий уряд максимально сприятиме розвитку українського фармацевтичного бізнесу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, про це заявив міністр охорони здоров’я України Олег Мусій під час зустрічі з топ-менеджерами провідних вітчизняних виробників ліків.

Міністр зазначив, що підтримка національних виробників залишається пріоритетом державної політики, і нині уряд готовий запропонувати їм кращі умови для розвитку та оподаткування.

Під час зустрічі були обговорені проблемні питання дострокової та спрощеної процедури реєстрації, обігу залишків, маркування лікарських засобів тощо.

Особлива частина розмови була присвячена можливості запровадження ПДВ на постачання ліків та наслідки уведення його для бізнесу. Виробники констатували, що розуміють економічну ситуацію в країні та готові сприйняти податкові ініціативи уряду, якщо вони будуть узгоджені та обговорені з учасниками ринку та сплановані заздалегідь. На їх думку, швидко прийняті податкові рішення можуть дестабілізувати ринок і залишити українців без ліків, а в непростий для України час національна фармація має працювати стабільно.

Мусій запевнив, що уведення додаткових податків буде зваженим і, звичайно, у часовій перспективі – таку позицію він відстоюватиме перед урядом. Він закликав виробників лобіювати свої інтереси через професійне самоврядування, бо саме в активній участі громадськості він вбачає основу цивілізованих та прозорих стосунків між партнерами.

Також Мусій зазначив, що введення референтного ціноутворення створить рівні умови для всіх учасників ринку, тому проект щодо ліків від гіпертонії буде продовжено, і відповідна постанова вже перебуває в уряді.

Крім цього, за його словами, з 1 січня 2015 року подібний проект буде націлено на лікування хворих на цукровий діабет, а згодом, і вже є домовленості та бачення, механізм реімбурсації буде запроваджено для хворих на ВІЛ/СНІД та туберкульоз. Це дозволить МОЗ України зовсім відійти від практики держзакупівель та ввести загальнообов’язкове медичне страхування.

Міністр також повідомив керівників фармгалузі України про підготовку нової редакції Закону України «Про лікарські засоби» та запросив фахівців ринку також долучитися до цієї законотворчої роботи.