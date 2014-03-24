МОЗ України посилює контроль за обігом кодеїновмістних ліків

Міністерство охорони здоров’я України посилює контроль за обігом кодеїновмістних ліків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, на цьому сьогодні наголосив міністр охорони здоров’я України Олег Мусій на зустрічі з провідними вітчизняними виробниками лікарських засобів.

«Ми будемо робити усе можливе і неможливе аби припинити офіційну наркоманію. Ми позбавлятимемо ліцензій аптеки та навіть цілі аптечні мережі, що продаватимуть кодеїновмістні ліки без рецепту. І вже дані вказівки щодо моніторингу ситуації відповідним службам» - заявив Мусій.

Він також звернувся до виробників таких лікарських засобів з проханням негайно повідомляти МОЗ України про випадки підвищення попиту у дистриб’юторів на такі ліки, аби встановити причини такого попиту.

Довідка УНІАН. Кодеїн використовується як лікарський засіб проти кашлю центральної дії, зазвичай у поєднанні з іншими речовинами, наприклад, з терпінгідратом. має слабкий наркотичний (опіатний) і болезаспокійливий ефект, у зв'язку з чим використовується також як компонент болезаспокійливих ліків (наприклад, пенталгіну).