"Артек" відмовився приймати на оздоровлення українських дітей

Нове керівництво міжнародного дитячого табору "Артек" відмовилися від співпраці із Міністерством соцполітики.

Про це повідомила міністр соціальної політики України Людмила Денисова під час позачергового засідання уряду у неділю.

Вона зазначила, що це також стосується і ще двох державних санаторіїв – у Симеїзі та Алушті.

Денисова підкреслила, що путівки у ці заклади купувати не будуть, а дітей оздоровлюватимуть у таборах в інших областях України.

"Є, наприклад, "Молода гвардія" в Одесі, яка і зараз пропонує приїхати туди відпочити", - розповіла міністр.

Вона наголосила, що за рахунок АР Крим не може бути зірвано дитяче оздоровлення.

Але Денисова відзначила, що наразі виникла проблема з оздоровленням і лікуванням інвалідів-спинальників, тому що в Криму для цього "дуже потужна база".