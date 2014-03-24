У лікарнях Києва залишаються 137 учасників акцій протесту

У Києві на лікуванні у закладах охорони здоров’я залишаються 137 учасників акцій протесту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров’я.

Впродовж минулої доби лікарі «швидкої» надали медичну допомогу 6 учасникам акцій, з них трьох - госпіталізовано. Серед причин госпіталізації – інфіковані рани, забої, загострення хронічних захворювань, йдеться в повідомленні.

Загалом за період з 18 лютого, згідно з оперативною інформацією, до лікарів «швидкої» за медичною допомогою звернулися 1 тис. 500 учасників масових заходів у центрі столиці.

Інформацію щодо стану госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.