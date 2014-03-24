В Україні смертність від туберкульозу за останні 5 років знизилася на 33%

В Україні стабілізовано рівні захворюваності та смертності внаслідок туберкульозу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на прес-конференції у Міністерстві охорони здоров’я України, присвяченій Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом.

Учасники заходу поінформували, що протягом останніх 5 років захворюваність на туберкульоз знизилася на 7%, смертність від туберкульозу знизилася на 33%. За підсумками 2013 року спостерігається стабілізація та зниження рівня захворюваності на туберкульозу у всіх регіонах України, крім Волинської та Чернігівської областей та міста Київ.

У 2013 році на активні форми туберкульозу в Україні захворіло 30 тис. 819 осіб. Показник захворюваності у 2013 - 67,9 на 100 тисяч населення, це на 0,3% менше порівняно з 2012 роком, смертність внаслідок туберкульозу у 2013 році знизилася на 6% порівняно з попередніми роком та становить 14,2 на 100 тисяч населення.

За словами голови Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань Тетяни Александріної, таких позитивних змін вдалося досягти завдяки цілеспрямованій політиці у боротьбі з туберкульозом.

«В Україні стандартизовано надання медичних послуг. Ми рухаємося у Європу – намагаємося надавати послуги як нам радить міжнародне товариство. Хворі на туберкульоз забезпечені протитуберкульозними препаратами. А найголовніше у нас є сьогодні можливість правильно діагностувати та правильно лікувати туберкульоз. За кошти Глобального фонду ми змогли закупити і поставити в усі регіони сучасне медичне обладнання, яке дає змогу у найкоротші терміни виявити резистентність і правильно розпочати лікування», - сказала Александріна.

Водночас вона зазначила, що ситуація щодо туберкульозу в Україні ускладнена наявністю мультирезистетного туберкульозу та поєднаної інфекції – туберкульоз та ВІЛ-інфекція.

«1800 хворих на мультирезистентний туберкульоз отримають дороговартісне лікування, препаратами другого ряду, закуплені у рамках реалізації гранту Глобального фонду», - наголосила Александріна.

Вона також підкреслила, що діагностика та лікування для мешканців України є безоплатним.