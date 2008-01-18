У Молдавії створять мережу державних аптек

У Молдавії ухвалено рішення про створення в 2008 році на всій території країни мережі державних аптек.

Як заявив журналістам міністр економіки і торгівлі Молдавії Ігор Додон, купуючи медикаменти оптом і контролюючи їх реалізацію, держава має намір створити реальну конкуренцію існуючим приватним аптекам і істотно понизити ціни на необхідні медичні ліки. За його словами, підприємства, на базі яких буде створена мережа аптек, вже мають в своєму розпорядженні необхідні склади для зберігання медикаментів і мають можливості по їх розвитку.

Планується, що філіал мережі державних аптек буде відкритий в кожному населеному пункті Молдавії, зокрема сільському, залежно від потреб населеного пункту. Реалізація проекту почнеться на початку II кварталу 2008, щоб вже в поточному році більшість аптек почали працювати.

В даний час приблизно в 60% сіл Молдавії немає аптечних пунктів, а решта сіл обслуговується аптечними філіалами при районних лікарнях.

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