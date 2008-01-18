Американці народжують найбільше у світі

Рівень народжуваності в США досяг свого піку за останні 45 років. Америка зараз переживає щось подібне до «бебі-буму», особливо порівняно із західно-європейськими і багатьма іншими країнами.

Попередні дані за 2006 роки свідчать, що загальна кількість новонароджених в США зросла на 3%, а сьогодні рівень народжуваності в цій країні вищий, ніж у будь-якій країні Західної Європи, Австралії, Канади або Японії.

Збільшення народжуваності спостерігається у всіх вікових групах відразу, навіть серед тих, кому вже за 40. Версій, чому склалася подібна ситуація, існує декілька.

Одним з головних чинників фахівці називають зростання латиноамериканського населення США. Згідно дослідженням, іммігранти народжують більше, знаючи, що їх діти автоматично стануть американськими громадянами.

Проте расами і етнічним походженням батьків все не поясниш. Білі американки, наприклад, народжують частіше, ніж білі європейки, хоча в багатьох європейських країнах діють заходи, направлені на заохочення до дітонарождення.

Існує думка і про культурну складову: американці краще відносяться до дітей, чим жителі багатьох інших західних країн, і на підвищення власного добробуту вони реагують фразою: «Дорога, а давай заведемо ще одну дитину».

Свою роль грають також зниження використання контрацепції та обмеження на доступ до абортів.

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