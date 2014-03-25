ЮНІСЕФ допоможе Україні реформувати систему державних закупівель

ЮНІСЕФ допоможе МОЗ наблизити систему державних закупівель до кращих світових стандартів.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, про це йшлося під час зустрічі Міністра охорони здоров’я України Олега Мусія з головою Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Юкіе Мокуо.

За словами Юкіе Мокуо, робота фонду в Україні базується на «трьох китах». Це допомога в організації закупівель імунобіологічних препаратів, сприяння охороні здоров’я материнства і дитинства та організація комунікацій в цих напрямків. Але особливу увагу фахівці ЮНІСЕФ приділяють саме питанням закупівель вакцин.

«Системі державних закупівель імунобіологічних препаратів, що нині діє в МОЗ України, притаманні корупційні риси, у них відсутні планування та прогнозування. Тому Україна закуповує вакцини в 2-3 дорожче ніж цивілізовані країни світу. ЮНІСЕФ володіє ексклюзивною системою оцінки державних закупівель і готовий поділитися цими напрацюваннями з фахівцями МОЗ України аби підвищити ефективність тендерної політики та наблизити закупівлі в сфері охорони здоров’я до кращих світових стандартів» - запропонувала Юкіе Мокуо.

Олег Мусій високо оцінив ініціативу фонду в Україні та завірив Юкіе Мокуо, що МОЗ України й надалі буде поглиблювати та розширювати співпрацю. Взірцем такої плідної роботи ЮНІСЕФ та Міністерства він назвав проект «Лікарня доброзичлива до дитини», реалізація якого значно підвищила якість турботи про маленьких пацієнтів.

«Досвід ЮНІСЕФ для нас важливий та безцінний у збереженні здоров’я дітей, планування сім`ї, поліпшення демографічної ситуації. Тому ми покладаємо надію на допомогу фонду, зокрема, в підготовці нового Національного календаря щеплень, розбудові мережі перинатальних центрів та профілактики захворювань серед дітей та підлітків» - зазначив Олег Мусій.