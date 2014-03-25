Усі лікарні Києва надаватимуть медичну допомогу кримчанам. Телефони координаторів

Швидка та невідкладна медична допомога мешканцям АР Крим надається за необхідністю Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Для виклику бригади швидкої чи лікарів невідкладної медичної допомоги треба зателефонувати за номером «103», назвати адресу перебування, симптоми, що викликають занепокоєння, та відповісти на уточнюючі питання оператора.

Для отримання амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям, дорослим та вагітним жінкам необхідно звернутися до Центру первинної медико-санітарної допомоги за місцем фактичного проживання, написати заяву для постановки на облік та медичного обслуговування. При собі бажано мати документи, що підтверджують особу, та медичні документи (у разі їхньої наявності).

Важливо! Відсутність документів не є підставою для відмови у наданні кваліфікованої медичної допомоги.

Адреси та телефони найближчих медичних закладів первинної ланки можна дізнатися у оперативного чергового Департаменту охорони здоров’я м. Києва за телефоном (044) 278-46-40 або безпосередньо за телефонами координаторів районних управлінь охорони здоров’я.

Координатори від районних управлінь охорони здоров’я м. Києва:

Дарницький РУОЗ: Головний спеціаліст лікувально-статистичного відділу Ставицька Оксана Михайлівна, моб. тел.: (097) 290-08-61, роб. тел.: 564-41-87;

Оболонський РУОЗ: Начальник медичного відділу Марєвська Марія Олександрівна, моб. тел.: (097) 311-04-75;

Голосіївський РУОЗ: Заступник начальника управління – начальник відділу Фещенко Юлія Валеріївна, моб. тел.: (093) 770-43-91; тел.: 259-90-59;

Святошинський РУОЗ: Головний спеціаліст – Мінгазутдінова Маряна Тімурівна, моб. тел.: (066) 633-65-59, тел.: 450-93-24;

Дніпровський РУОЗ: Коропецький Володимир Васильович, моб. тел. (097) 195-95-38, тел.: 517-23-01;

Шевченківській РУОЗ: Заступник директора з медичної частини КНП «ЦПМСД № 3» Штепа Людмила Дмитрівна, моб. тел.: (097) 226-45-42, тел.: 440-46-44;

Деснянський РУОЗ: Головний спеціаліст Шабшаіхес Яна Лазарівна, моб. (093) 001-67-32;

Солом'янський РУОЗ: Головний спеціаліст Рибак Ірина Вікторівна, тел.: 207-09-25, моб. тел.: (098) 442-02-50;

Печерський РУОЗ: Заступник начальника управління Куреньов Віктор Іванович, моб. тел.: (050) 144-06-43, тел.: 529-32-17;

Подільський РУОЗ: Заступник начальника управління Маркуш Василь Іванович, моб. тел.: (067) 100-46-69, (050) 475-45-15.

Стаціонарна медична допомога (госпіталізація, перебування у лікарнях) громадянам АР Крим, які прибули для тимчасового проживання у м. Київ, надається безкоштовно в усіх без винятку медичних закладах, підпорядкованих Департаменту охорони здоров’я м. Києва, за направленням лікарів амбулаторно-поліклінічних закладів.