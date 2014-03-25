Проект щодо запровадження регулювання цін на інсуліни стартуватиме у 2015 році

Набрала чинності, прийнята 5 березня 2014 року на засіданні Уряду, постанова Кабінету Міністрів України № 73 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Як повідомили УНІАН у МОЗ, зазначений документ передбачає перенесення термінів реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну та визнав втрату чинності деяких актів Кабінету Міністрів України з питань реалізації в 2014 році цього пілотного проекту.

Відповідно до постанови органи виконавчої влади мають підготувати проект рішення Уряду, яким буде запроваджено відшкодування вартості препаратів інсуліну з 1 січня 2015 року.