Симптоми струсу мозку

Які саме процеси викликають дану травму, поки невідомо, зокрема, що це можуть бути зміни у фізико-хімічних процесах через підвищення внутрішньочерепного тиску. Так само існує думка, що порушується живлення клітин головного мозку, або відбувається незначне зміщення тканин мозку, що призводить до короткочасних порушень його роботи. Відомо лише одне, що значних змін у структурі головного мозку не відбувається. Дуже складно, навіть за допомогою сучасних засобів і апаратури, виявити на знімках струс головного мозку, тому діагноз найчастіше ставиться саме за симптомами.

Симптоми - різноманітні і неоднозначні. Важливо враховувати і аналізувати всі скарги, їх може бути як одна (запаморочення, головний біль), так і декілька відразу. Головний біль, як правило, має гнітючий характер, як ніби всередині все розпирає. Це більше, ніж мігрень. Такий біль може поширитися на всю поверхню голови і на окремі її ділянки. Якщо головний біль пов'язаний з блюванням, сильною нудотою, то необхідно терміново викликати невідкладну допомогу, так як може бути загроза для життя.

Крім головного болю існують інші симптоми: світлобоязнь, чутливість до різких звуків, порушення рівноваги і координації. Часто хворі скаржаться на «загальмованість» і швидку стомлюваність, нездатність зосередитися на чому-небудь. Крім того, можуть спостерігатися короткочасні провали в пам'яті, миготіння перед очима «мушок», нечіткість зору, неможливість його сфокусувати, «туман» в голові. Можливі так само розлади в поведінці. Хворі бувають запальними, дратівливими, навіть агресивними. Порушується сон, виникає пітливість. Таке різноманіття симптомів зберігається і кілька днів потому, проте зазвичай їх інтенсивність знижується на другу добу після травми.

Для того щоб почати правильне лікування, необхідно відразу ж, після травми голови і появи подібних симптомів, звернутися до лікаря і пройти обстеження.