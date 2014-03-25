Як швидко позбавитися гикавки

Способи позбавлення гикавки спрямовані на стимуляцію травної системи і ротоглотки, а також на збільшення двоокису вуглецю в крові і пригнічення нервових імпульсів, що викликають скорочення діафрагми.

Спробуй викликати у себе блювотний рух (вистачить одного, зовсім легкого).

З'їж чайну ложку цукру. Малюкам зазвичай дають кілька ковтків солодкої води.

Допоможе вдихання ефірної олії материнки (нанеси 2-3 краплі на зону декольте).

Сядь на стілець, закрий очі і зчепи руки за спиною. Нехай хтось напоїть тебе водою з склянки.

Знайди причину розсміятися: при сміху діафрагма скорочується, і гикавка проходить.

Швидко дихай в паперовий (не пластиковий!) пакет - це збільшить вміст вуглецю в крові.

Сильно здави руками кілька разів ділянку діафрагми - зону трохи вище пояса.

Затримай дихання і з'єднай на обох руках мізинці з великими пальцями, утворюючи два кільця. Тримай до тих пір, поки гикавка не пройде.