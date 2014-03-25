МОЗ закупив заборонену вакцину на 6,5 млн грн

Як повідомили УНІАН у прес-служдбі ГПУ з посиланням на Головне управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, перевіркою встановлено, що у грудні 2012 року заступник міністра охорони здоров’я, діючи в інтересах однієї з вітчизняних комерційних структур, підписав платіжні доручення на придбання забороненої вакцини, тобто, перерахував 6,5 млн грн за вказані ліки, завідомо знаючи, що їхні обіг та реалізацію було зупинено контролюючими органами через обґрунтовані сумніви у їхній якості.

Перевіркою встановлено, що вказаний посадовець, знаючи про заборону обігу таких вакцин, надав вказівку підлеглим підготувати платіжні документи в органи Державного казначейства. Незважаючи на те, що минуло понад 15 місяців з часу оплати, вакцини державі не поставлено, а посадовці МОЗ України до суду про повернення коштів не зверталися.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження відносно вказаного високопосадовця за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років).

Органами прокуратури із залученням фахівців Антимонопольного комітету і Державної фінансової інспекції перевіряється законність проведення та обґрунтованість цін на ліки та медобладнання в інших процедурах державних закупівель, проведених у МОЗ у 2010-2014 роках, на суму понад 4 млрд грн.