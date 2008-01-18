Американські вчені клонували ембріони людини

Ученим у Каліфорнії вдалося клонувати 5 ембріонів з фібробластів шкіри дорослої людини У Каліфорнії вченим вдалося створити зі звичайних клітин шкіри ембріони, отримані шляхом клонування двох людей, повідомляє журнал Stem cells (Стовбурові клітини).

Досліди з клонування людських клітин проводилися й раніше, однак фахівцям каліфорнійської Компанії Stemagen уперше вдалося з успіхом використати для клонування клітини дорослої людини, у цьому випадку - фібробласти шкіри.

П`ять повноцінних ембріонів, отриманих у результаті переносу ядер клітин шкіри в яйцеклітини, були доведені до стадії бластоцисти. Генетичний аналіз підтвердив, що генотип трьох з них повністю ідентичний генотипу людини-донора.

Крім того, мітохондрії з клітинної плазми одного із зародків були ідентичні мітохондріям жінки, яка надала для експерименту яйцеклітину. Це ще раз підтверджує, що процес клонування пішов запланованим шляхом.

Утім, вченим не вдалося досягти головної мети клонування: одержати лінії поліпотентних стовбурових клітин з генотипом конкретної людини - у цьому випадку донор клітин шкіри був зайвим.

Учені кажуть, що результати цього експерименту - це ще один крок до можливості створити колись цінні стовбурові клітини. Такі клітини, отримані з крові, зібраної з пуповини немовлят, дозволяють лікувати лейкемію та інші важкі захворювання, які вимагають трансплантації кісткового мозку.

Як відомо, перевага стовбурових клітин полягає в тому, що організм реципієнта не відчужує їх.

Щойно отримані каліфорнійські вченими ембріони не є джерелом стовбурових клітин, тому деякі експерти скептично ставляться до результату експерименту. "Я б не став казати, що в цій роботі є щось революційно нове. Одержати ланцюжок стовбурових клітин із клонованих ембріонів ще тільки попереду", - коментує експеримент Даґ Мелтон, представник Гарвардського інститута з вивчення стовбурових клітин.

Насьогодні створювати стовбурові клітини з ембріонів людини в багатьох країнах заборонено з релігійних та етичних причин.

Нагадаємо, що 2005 року британські вчені заявили про те, що вони клонували ембріон. Тоді фахівці змогли виростити його до стадії, коли з нього можна було отримувати нові стовбурові клітини, однак зробити це так і не вдалося.

Відзначимо, що дотепер ученим вдалося клонувати свиней з використанням стовбурових клітин кісткового мозку, клонувати кролика із кліток ембріона, ембріонів приматів з дорослих клітин, а також клонувати сперматозоїди.

РИА Новости