Болгарія пропонує безкоштовно оздоровити дітей, батьки яких загинули на Майдані

Болгарія пропонує безоплатне оздоровлення дітей, батьки яких загинули під час сутичок на Майдані в Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, про це повідомив посол Болгарії в Україні Красімір Мінчев під час зустрічі з міністром охорони здоров’я України Олегом Мусієм.

За словами болгарського дипломата, посольство має якнайшвидше отримати інформацію про кількість таких дітей, аби сформувати групи віком від 8 до 18 років на відпочинок впродовж двох тижнів під час літніх канікул.

Мусій подякував за підтримку та зауважив, що для дітей також важлива психологічна реабілітація, чому може сприяти відпочинок у гірських районах Болгарії.

Мінчев також висловив побажання болгарських фармацевтичних виробників про скорочення термінів реєстрації та перереєстрації лікарських засобів, спрощення сертифікації та лабораторних досліджень ліків, а також подолання непрозорості ціноутворення на ці послуги.

Мусій запевнив болгарського дипломата, що ці пропозиції будуть викладені у новій редакції Закону «Про лікарські засоби», який повністю буде адаптований до норм Євросоюзу, а прозорість усіх процедур для українських та іноземних виробників забезпечить «очистка органів виконавчої влади, що опікуються медичними та фармацевтичним секторами, від корупційних дій».