На товари, що знищують здоров’я людей, мають бути уведені додаткові податки - Мусій

Учасники круглого столу «Акцизи рятують життя!», що був організований в рамках проекту «Гроші на ліки» за підтримки ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», Фундації Інституту відкритого суспільства (FOSI), у партнерстві з опікунською радою Охматдит, ініціювали законопроект про підвищення акцизів на тютюнові, алкогольні та слабоалкогольні вироби.

Як повідомили УНІАН у МОЗ України, введення такої норми забезпечить надходження додатково 750 млн. грн. до державної казни, які можна направити на потреби української охорони здоров’я та збільшити видатки на закупівлю ліків для всіх пацієнтів.

Міністр охорони здоров я Олег Мусій погодився із такою ініціативою пацієнтських організацій.

«Моя позиція як громадянина і як очільника Міністерства охорони здоров’я України залишається незмінною – на товари, що знищують здоров’я людей однозначно мають бути уведені додаткові податки і я радий, що громадські організації є союзниками МОЗ в цьому питанні»

На переконання міністра, підвищення акцизів мають забезпечити європейський рівень цін на такі товари: для цигарок – близько 50 грн. за пачку, для алкоголю – до 100 грн. І кошти від цих зборів мають бути направлені саме на потреби української системи охорони здоров’я. Це дозволить в скрутний час реалізувати ряд державних програм та забезпечити стабільне функціонування закладів охорони здоров’я, наприклад, для добудови столичної клініки Охматдит.

За словами Мусія, підвищення акцизів має бути щонайменше на 30% й надалі, з року в рік, поступово зростати. Одноразове ж різке підвищення податку може зламати ці ринки, які для України є одним із основних джерел бюджетних надходжень.