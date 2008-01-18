Встановивши рекорд у крижаній воді, ”морж” опинився у лікарні

Захоплення льодяними ваннами зло пожартувало із черкаським моржем і винахідником рятувально-лікувального жилета свого імені Олександром Толбатовим.

Прагнучи встановити особистий рекорд з перебування у крижаній воді, 61-річний Олександр Миколайович провів у ополонці при температурі води +1 градус 55 хвилин. Це при тому, що без шкоди для здоров’я нетренована людина може витримати таку купіль 4-5 хвилин.

Пенсіонер рекорд установив, але подія мало не перетворився на трагедію – герою стало зле. "Швидка" госпіталізувала чоловіка до Першої міської лікарні у досить важкому стані. Але зараз Олександру Толбатову вже ліпше.

– Моржування – шлях до оздоровлення, але слід пам’ятати, що можливості організму не безмежні, й підходити до цього слід дуже виважено, – підкреслює головний обласний позаштатний терапевт Володимир Казмірук. – Перш ніж почати процедури, необхідно порадитися з лікарем!

pres-centr.ck.ua