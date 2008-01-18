У Британії дозволено схрещувати людей з тваринами

Гібрид має право існувати 14 днів Британська служба із запліднення людини і ембріології (Human Fertilisation and Embryology Authority, HFEA) в четвер, 17 січня, дозволила двом науковим організаціям країни створення ембріонів-гібридів людини і тварини, йдеться в повідомленні відомства.

Заявки в службу подали два провідних науково-дослідних центри країни в галузі ембріології - університет Ньюкасла і лондонський Кінгс-коледж.

"Ліцензійний комітет HFEA ухвалив, що заявки відповідають всім вимогам закону, і видав двом цим організаціям річні дослідницькі ліцензії при дотриманні ряду умов", - наголошується в повідомленні.

Головною з них є термін життя створених гібридних ембріонів людини і тварин, який обмежений 14 днями. Після цього вони мають бути знищені.

Як і раніше нелегальним залишається приживлення ембріонів в організм жінки для виношування.

Самі учені вже заявили, що вирощування гібридних ембріонів допоможе докладніше вивчити механізми формування тканин організму із стволових клітин ембріона.

Раніше подібні дослідження проводилися на людських яйцеклітинах, що залишилися після штучного запліднення, але вони частенько були недостатньо якісними і не були доступні в достатній для вивчення кількості.

РИА Новости