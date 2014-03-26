Які соки найкорисніші

Гранатовий сік

Якщо ви випиваєте склянку фруктового соку на день, то нехай це буде вітамінна бомба, на зразок гранатового соку. Цей сік по праву вважається найбільш корисним через високий вміст антиоксидантів, що запобігає раку і поліпшує роботу мозку.

Журавлинний сік

Журавлинний сік зміцнює імунну систему завдяки вітаміну С, а також є народним засобом від запалення сечового міхура.

Вишневий сік

Вишневий сік має протизапальні властивості, а ще якщо пити його до тренування, можна знизити біль у м`язах після фізичного навантаження.

Виноградний сік

Всі ми чули, що трохи червоного вина корисне для серця. Те ж саме стосується і виноградного соку, правда важливо вичавлювати сік разом зі шкіркою і насінням, оскільки вони є додатковим джерелом вітамінів і клітковини.

Відвари з сухофруктів

Відвари з сухофруктів, що включають чорнослив, урюк, сушені яблука та груші - це давній народний засіб від запорів. Але на цьому цілющі властивості відварів не вичерпуються. Антиоксиданти, залізо і калій доповнюють букет мікроелементів цього цілющого напою.

Незважаючи на те, що натуральні фруктові соки, особливо власного приготування, містять велику кількість вітамінів і антиоксидантів, кількість фруктози там теж зашкалює. Тому, пийте не більше однієї склянки соку на день або розводьте навпіл з водою.

З`їдаючи шматочок яблука зі шкіркою ми також з`їдаємо небагато клітковини, яка сповільнює засвоєння цукру нашим організмом. Це, у свою чергу, не призводить до різкого підвищення цукру в крові (і ризику діабету 2 типу). Тому, якщо у вас немає проблем із зубами - жуйте фрукти.