Пацієнтські організації вимагають підвищити акцизи на тютюн та алкоголь

На площі біля будівлі Верховної Ради проходить акція з вимогою проголосувати за підвищення акцизів на тютюн та алкогольні напої.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції написали на бруківці: “26.03.2014 1607 людей помре”.

Вони також тримають плакати із гаслами: “Депутати, не ходіть по трупах!” та “Гроші на лікування заховані в цигарках та горілці!”.

У листівці, яку роздають учасники акції, зазначається, що “1607 людей помирає щодня через відсутність ліків. Акцизи врятують їхні життя”.

Так, в листівці міститься заклик проголосувати, зокрема, за законопроект “Про внесення змін до державного бюджету 2014 щодо компенсації недофінансування медичному сектору, згідно з потребами на охорону здоров'я, наданих МОЗ України на 2014 рік” та “Про підвищення акцизів на тютюн та алкогольні напої, як джерела залучення коштів на ліки до державного бюджету України”.

Зазначається, що запропоновані підвищення акцизів призведуть до підвищення ціни на всю алкогольну продукцію на 10%, а тютюнову - на 20%.

“Такі мінімальні підвищення дадуть змогу додатково залучити до бюджету України 5 млрд. грн вже у 2014 році. 3,2 млрд грн з цих залучених коштів пропонується використати для покриття дефіциту бюджету на закупівлю ліків для смертельно хворих українців, серед яких — онкохворі, ВІЛ-інфіковані, хворі на туберкульоз, гепатит, цукровий діабет, ниркову недостатність та інші хвороби, багато з яких - дитячі”, - йдеться в листівці.

Також біля приміщення комітетів ВР на асфальті намальовано контури тіл людей, на кшталт того, як крейдою обводять трупи.