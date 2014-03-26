В Україні зростає кількість хворих на епілепсію дітей - МОЗ

В Україні зростає кількість хворих на епілепсію дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «дитяча неврологія», директор Українського медичного центру реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи МОЗ України Володимир Мартинюк на прес-конференції, присвяченій Всесвітньому дню боротьби з епілепсією.

За словами дитячого невролога, загалом у нашій країні 168 230 дітей з обмеженнями життєдіяльності, з них у близько 100 тис дітей обмеження пов’язані з патологіями нервової системи.

«Це діти з когнітивною недостатністю, аутизмом, з ДЦП - близько 20 тисяч. Дітей з епілептичною хворобою - майже 26 тисяч. За останній рік кількість цих дітей в Україні збільшилася на 3,5 тисячі. Те, що дітей з епілептичною хворобою з року в рік стає більше – погана тенденція», - сказав Мартинюк.

Посилаючись на світову статистику, дитячий невролог зазначив, що за світовою статистикою, 5 із 100 дітей у тій чи тій мірі переносили пароксизмальний стан.

«Кожен десятий випадок виклику швидкої медичної дитячої допомоги – це до дитини з судомами. Це надзвичайно серйозна проблема», - сказав лікар.

Довідка УНІАН. Щорічно 26 березня в світі відзначають День хворих епілепсією. Відзначати цю дату під назвою «Фіолетовий день» в 2008 році запропонувала 9-річна дівчинка Кессіді Меган, яка страждає від епілепсії, щоб показати, що люди з таким діагнозом такі ж, як і здорові.

Ініціативу Кессіді підтримали в різних країнах світу. З 2009 року кожен рік 26 березня активісти поширюють інформацію про епілепсію і необхідної першої допомоги людям з цим захворюванням. На аукціонах, ярмарках і спортивних заходах збирають кошти для допомоги людям із цим діагнозом.

Епілепсія - психічне захворювання з хронічним перебігом, яке характеризується нападами розладів свідомості, що здебільшого супроводжуються загальними судомами. За сучасними уявленнями, епілепсія вважається хронічним поліетилогічним захворюванням головного мозку, яке характеризується пароксизмальними проявами - судомними і безсудомними, емоційними і психопатологічними розладами. Від епілепсії, як хвороби, слід відрізняти епілептичні синдроми при поточних органічних захворюваннях мозку і гострих токсичних або токсико-інфекційних процесах, а також епілептичні реакції - одиничні епізоди при дії надзвичайної для даного суб'єкта шкідливості (інфекції, інтоксикації).

Епілептичний напад починається раптово, іноді у хворого виникає передчуття його (т.зв. епілептична аура), головний біль, дратівливість тощо. Розрізняють генуїнну епілепсію (вроджена, істинна, або епілептична хвороба) і симптоматичну (спричинювану захворюваннями головного мозку — пухлинами, травмами, хронічним алкоголізмом, інфекційними захворюваннями тощо).

При епілепсії порушується діяльність нервової системи, змінюється психіка, знижуються розумові здібності.