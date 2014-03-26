Епідемічний поріг щодо грипу та ГРВІ в Україні не перевищено

В інших регіонах України показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічні пороги і знаходяться в межах від -3,5 % в Запорізькій до -77,0 % в Івано-Франківській областях.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, за звітний тиждень на грип та ГРВІ захворіло 235 611 осіб, із них 148 809 (63,2 %) становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України складає 51,8 на 10 тисяч населення.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській – 80,3, найменший – у Харківській областях – 19,8 на 10 тис. населення.

За звітний тиждень госпіталізовано 9 640 осіб, із них 6 916 (71,7 %) становили діти до 17 років. У порівнянні з минулим тижнем темп приросту захворюваності на грип та ГРВІ серед дорослих та дітей до 17 років збільшився відповідно на 4,3 % та 3,5 %.

За тиждень на території України серед хворих на грип зареєстровано два лабораторно підтверджених летальних випадки: по одному у Вінницькій та Черкаській областях.

З початку епідемічного сезону вакциновано проти грипу 246 831 особу. За звітний тиждень щеплено проти грипу 88 осіб, що на 3,3 % менше, ніж за минулий тиждень.

З початку епідемічного сезону вакциновано проти грипу 246 743 особи. За звітний тиждень щеплено проти грипу 91 особа, що на 52,3 % менше, ніж за минулий тиждень. Питома вага дитячого населення, серед щеплених осіб проти грипу, становить 16,0 %.