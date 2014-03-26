У Криму "націоналізували" санаторії та курортно-лікувальні комплекси

Державна рада невизнаної Республіки Крим створила Кримське республіканське об'єднання санаторіїв і курортно-оздоровчих комплексів регіону. Його передали у сферу управління Керівника справами Держради РК. Директором об'єднання призначили Валерія Коваленка.

Фонду майна Республіки Крим доручено до 15 квітня провести інвентаризацію майна цілісних майнових комплексів і структурних підрозділів (станом на 1 січня 2014 року).

Минулого тижня, після так званого "входження" Криму в РФ, розпущена Верховною Радою України кримська Рада заявила про намір створити республіканське об'єднання на базі курортно-оздоровчого комплексу "Росія" і здравниць категорії 4-5 зірок, які націоналізуються: "Нижня Ореанда", "Дюльбер", "Південний", "Дніпро", "Перлина" і т.д.

Функції об'єднання: координація фінансово-господарчої та економічної діяльності об'єктів; розпорядження майном і фінансами учасників об'єднання; проведення кампанії, спрямованої на розширення рамок курортного сезону; забезпечення рекламними послугами; реалізація інвестиційних програм і т.д.

Українська правда