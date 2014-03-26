Чому може боліти шлунок

Створити проблеми своєму шлунку можна двома способами: по-перше, якщо їсти забагато жирної, солодкої або гарячої їжі і, до того ж, дуже швидко. По-друге, під час їжі, особливо якщо це ще й перед телевізором, додавати в усе негативні емоції: такі як злість, сум, страх - страви абсолютно не переварювані, пише Lady.tochka.net.

Навіть коли з'являються перші ознаки захворювань, візит до лікаря відкладається до останнього. Однак болі та печія не є хворобою, вони лише симптоми, тривожні повідомлення того, що в шлунку почалися порушення, здатні загрожувати здоров'ю.

Болі в ділянці шлунка мають різний характер, оскільки залежать від конкретного захворювання. Якщо у вас постійний дискомфорт і немає ніяких інтенсивних болів, то це може свідчити про хронічний гастрит.

Ріжучі та дуже сильні болі можуть вказувати на виразку шлунка або дванадцятипалої кишки.

Якщо ж протягом певного періоду ви помітили зміну характеру болю, то це може сигналізувати про ускладнення захворювання. Але не забувайте, що остаточний діагноз не можна поставити за характером болю.

Виділяють такі основні причини болю в шлунку:

Гастрит, який може бути шести типів.

Перший тип - це бактеріальний гастрит, причиною якого є мікроорганізм Helicobacter, при потраплянні в організм він викликає ряд порушень.

Другий тип гастриту - це гострий стресовий, причиною появи якого можуть бути самі різні стреси, важкі травми і захворювання.

Третім різновидом цього захворювання є ерозійний гастрит, його виникнення спричиняє тривале вживання ліків, гострої та смаженої їжі, алкоголю тощо.

Четвертий тип гастриту - це вірусний або грибковий.

П'ятий - еозинофільний гастрит, в більшості випадків з'являється внаслідок алергічної реакції.

Шостий - атрофічний гастрит, причиною його виникнення є витончення слизової оболонки шлунка.

Виразкова хвороба шлунка або дванадцятипалої кишки.

Рак шлунка.

Поліпи шлунка - це скупчення клітин, які утворюються на внутрішній поверхні шлунка. Є рідкісним захворюванням.

Болі в області шлунка можуть з'явитися і з інших причин, таких як переїдання, запор, нетравлення, після фізичного навантаження. Не можна забувати про харчове отруєння, яке проявляється розладом травлення, болем, підвищенням температури. Якщо людина хвора на пневмонію або ангіну, то ці захворювання також можуть супроводжуватися болями органів травної системи

Звичайно, дуже важливо зняти біль у шлунку, але перш ніж братися до лікування больового синдрому шлунково-кишкового тракту, важливо встановити причину. І тільки після встановлення правильного діагнозу лікування болю в шлунку може бути призначено грамотно.

Для цього потрібно звернутися до свого лікаря. Самолікування в цій ситуації може сильно нашкодити. Можливо, причина криється зовсім не в шлунковому відділі. Тому лікар-гастроентеролог може призначити комплексне обстеження, щоб з'ясувати причину болю: адже причина може бути не в самому шлунку, а в підшлунковій залозі, печінці, жовчному міхурі, кишечнику.

Важливо знати і завжди пам'ятати, що точний і правильний діагноз може поставити лише кваліфікований фахівець.