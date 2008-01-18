В одному з дитсадків Києва діти отруїлися хлоркою

В одному з дитячих садків столиці після сну четверо дітей випили розчин малої концентрації хлорки з водою.

У четвер, 17 січня, о 16.30 із дитячого садка № 372, який знаходиться в Голосіївському районі, у відділення токсикології дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" з ознаками харчового отруєння було госпіталізовано чотири дитини. Про це розповів представник правоохоронних органів, який побажав залишитися невідомим.

У телефонній розмові представник районного відділу Тригуб Людмила Михайлівна підтвердила факт вживання дітьми молодшої групи розчину малої концентрації хлорки з водою. Дітям на місці була надана перша медична допомога, після чого хлопчики були доставлені у відділення токсикології дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", де дітям була надана додаткова допомога.

Зі слів Людмили Михайлівни, під час дитячого сну, санітарка залила чайник розчином для дезинфекції, і мабуть забула злити воду. Прокинувшись, діти попросили води і вихователька, нічого не підозрюючи, дала дітям воду. Діти випили 60 грам води. Варто відзначити, що від отруєння постраждала і дитина санітарки.

Генеральний директор дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у телефонній розмові повідомив, що стан дітей задовільний, їх життю нічого не загрожує. Ознак отруєння немає.

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