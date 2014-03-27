Програми зі СНІДу та туберкульозу в Україні профінансують повністю - МОЗ

Держава у повному обсязі забезпечить фінансування програм з лікування хворих на СНІД та туберкульоз.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Олег Мусій під час зустрічі з керівником підрозділу з управління грантами Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією Марком Едінгтоном, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ.

За словами Мусія, попри скорочення видатків на охорону здоров’я на 20-30%, в зв’язку зі складною політичною та економічною ситуацією, МОЗ вдалося відстояти фінансування програм з лікування хворих на СНІД та туберкульоз в повному обсязі. Подальша реалізація усіх медичних програм залежатиме від економічних досягнень України та інвестиційної привабливості країни, сказав він.

За словами міністра, сьогодні, в умовах недофінансування з державного бюджету охорони здоров’я, дуже важливим є питання пошуку та отримання додаткового фінансування від міжнародних донорських організацій, тому Україна дуже цінує допомогу Глобального фонду, який був і залишається основним додатковим джерелом фінансування програм боротьби з ВІЛ/СНІД та туберкульоз в Україні.

Мусій акцентував, що саме завдяки значній фінансовій підтримці Глобального фонду Україні вдалося досягти знизити рівень захворюваності на ВІЛ/СНІД. Так, починаючи з 2004 року темпи приросту захворюваності на ВІЛ-інфекцію в державі вдалося зменшити у більш як тричі (з 24,7% у 2004 до 7,3% у 2008 році), антиретровірусна терапія (АРТ) та профілактика ВІЛ від матері до дитини стали більш доступними в усіх регіонах України.

Разом з тим міністр зазначив, що ефективність реалізації програми боротьби з туберкульозом викликає сумнів. «Динаміка поширеності мультирезистентного туберкульозу загрожує національній безпеці, тому ми будемо терміново переглядати діючі методи лікування та приводити їх до найкращих європейських норм», - зазначив Мусій.

Міністр також подякував Глобальному фонду за можливість отримати 184,6 млн доларів на період 2014-2016 роки на програми з боротьби з ВІЛ/СНІД та туберкульозом (137,3 млн дол. на компонент «СНІД» та 47,3 млн дол. на компонент «туберкульоз»).

Крім того, зазначив Мусій, найближчим часом буде затверджена оновлена Національна програма боротьби з ВІЛ/СНІД та туберкульозом, яка розширить можливості та доступ до лікування українських пацієнтів.

У свою чергу Едінгтон подякував міністрові за чітку позицію щодо фінансування лікування соціально небезпечних хвороб.

«Україна та Глобальний фонд є надійними партнерами. На відміну від Росії, де поширення захворюваності на ВІЛ/СНІД набуває загрозливого характеру, в Україні спостерігається позитивна динаміка її зниження, і цьому сприяє застосування замісної терапії для хворих, яка в Росії поза законом. І це вдалося досягти завдяки прагненням України подолати цю чуму, фінансуванням програм з боротьби з цими хворобами та тісній співпраці з Глобальним фондом», - зазначив Едінгтон.

Він також додав, що на наступні три роки Глобальний фонд на боротьбу із ВІЛ/СНІД та туберкульозом виділив Україні понад 180 млн доларів, і це вимагає від українського уряду не лише певних гарантій, але й чітких дій. Зокрема, зміни та адаптації до світових стандартів ряду нормативно-правових актів, що дозволить розширити співробітництво, підвищити фінансування ряду медичних проектів та розвити успіх у боротьбі з соціально небезпечними хворобами, підкреслив Едінгтон.