Національний інститут раку перерахує кошти на підтримку українських військових
10:18, 27 березня 2014Країна
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Співробітники Національного інституту раку зібрали добровільні внески на суму майже 200 тис. грн. на підтримку української армії, повідомили УНІАН у МОЗ.
За словами директора інститута Ігора Щепотіна, деякі працівники погодилися перерахувати не лише свій одноденний, але й місячний заробіток.
Нагадаємо, в Україні триває акція з організації громадянами України допомоги щодо матеріально-технічного та медичного забезпечення Збройних сил України.
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