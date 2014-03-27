Національний інститут раку перерахує кошти на підтримку українських військових

Співробітники Національного інституту раку зібрали добровільні внески на суму майже 200 тис. грн. на підтримку української армії, повідомили УНІАН у МОЗ.

За словами директора інститута Ігора Щепотіна, деякі працівники погодилися перерахувати не лише свій одноденний, але й місячний заробіток.

Нагадаємо, в Україні триває акція з організації громадянами України допомоги щодо матеріально-технічного та медичного забезпечення Збройних сил України.