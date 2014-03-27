Чотири регіони України отримали допомогу для соціальної підтримки хворих на ТБ

Як повідомили УНІАН у МОЗ, заходи із впровадження таких механізмів боротьби з туберкульозом здійснюватимуться у чотирьох східних та південних регіонах України у рамках співпраці Товариства Червоного Хреста України із Проектом USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні».

У рамках гранту, патронажні медсестри Червоного Хреста у чотирьох регіонах – Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській і Херсонській областях - будуть щоденно видавати ліки щонайменше 100 пацієнтам з діагнозом «туберкульоз», які мають високий ризик відриву від лікування або перебувають у складних життєвих обставинах, що перешкоджають їм приходити до медичного закладу. Медсестри також будуть заохочувати пацієнтів до завершення повного курсу лікування, проводячи бесіди з пацієнтами та їх родинами, а також видаючи їм продуктові набори. Уся робота фахівців Червоного Хреста проводитиметься у тісній співпраці з закладами протитуберкульозної служби та при координації з боку обласних управлінь охорони здоров’я.