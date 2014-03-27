В Україні планують встановити єдиний розмір допомоги після народження дитини

Про це йдеться в законопроекті № 4576 "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні". Зокрема, пропонується призначити допомогу у розмірі 41 280 гривень. Таким чином, виплата допомоги здійснюватиметься одноразово у сумі 10 320 гривень, а решта суми виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Передбачається, що встановлення єдиного розміру допомоги та скасування допомоги з догляду за дитиною до 3 років дозволить зекономити близько 3,5 млрд гривень, які спрямують на соціальний захист найбільш уразливих категорій громадян. Наразі розмір допомоги залежить від черговості народження: за першу дитину дають не більше 35 тис. грн, за другу - 70,5 тис. грн, за третю - близько 141 тис. грн.

TSN