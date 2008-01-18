МОЗ посилило заходи щодо недопущення захворювань на пташиний грип

Міністерство охорони здоров’я України посилює профілактичні та протиепідемічні заходи щодо недопущення захворювань на пташиний грип серед людей у зв’язку з виявленням високопатогенного грипу птиці (вірус типу А субтипу Н5N1) в птахівничому господарстві с. Рівне Красногвардійського району в Криму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ України.

За наказом міністра створюється оперативний штаб для координації діяльності для постійної і чіткої координації роботи з профілактики грипу відповідних органів та установ АРК, забезпечення обміну щоденною оперативною інформацією тощо.

Крім того, спрямовуються фінансові асигнування для проведення екстреної профілактики пташиного грипу за допомогою засобів неспецифічної дії в осередках його виникнення, насамперед працівникам птахогосподарств, для запобігання можливому одночасному зараженню циркулюючими вірусами пташиного і людського грипу, на підготовку на випадок поширення захворювання госпітальних баз, формування додаткових бригад медичних працівників, для здійснення подвірних обходів, створення запасу діагностичних та лікувальних препаратів, діагностикумів для проведення лабораторних досліджень на вірус пташиного грипу у людей.

Керівникам птахогосподарств, незалежно від організаційно-правової форми власності, надіслані рекомендації забезпечити працівників засобами індивідуального захисту на випадок виникнення пташиного грипу та організації особливого режиму роботи.

Українському центру грипу та ГРВІ МОЗ України дано доручення забезпечити моніторинг циркуляції вірусів грипу і захворюваності, негайно інформувати МОЗ України про випадки виділення вірусу грипу й масові захворювання на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції, у тому числі серед працівників птахогосподарств.

Рекомендовано також проводити широку роз’яснювальну роботу серед населення щодо засобів індивідуального захисту та профілактики грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій.