Кабмін пропонує запровадити ПДВ на ліки в розмірі 7 %

Уряд України пропонує запровадити податок на додану вартість на лікарські засоби в розмірі 7 %, заявив на засіданні Верховної Ради міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Що стосується оподаткування лікарських засобів. Ми пропонуємо, після проведення серйозних дискусій, 7 % ставити оподатковування не на першу поставку, а на всі операції з поставок товарів у цьому ланцюжку, для того, щоб виключити можливі зловживання», - сказав Шлапак.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр охорони здоров'я Олег Мусій заявив, що Міністерство охорони здоров'я вважає недоцільним запровадження такого податку, оскільки це призведе до підвищення цін на лікарські препарати. Думку міністра підтримала фармацевтична асоціація «ФармУкраїна», яка вважає, що запровадження податку може призвести до суттєвого подорожчання цін на медикаменти і навіть колапсу фармацевтичного ринку країни.