Як зробити шкіру ніг м'якою і ніжною

Навесні шкіра часто стає більш сухою. І першими страждають ноги, і зокрема стопи. Вони постійно закриті одягом і взуттям, не «дихають», не отримують сонячних променів. Але є і хороші новини: все, що потрібно для наших стоп, - часом є у нас під рукою, пише Сьогодні.

Спосіб номер один: Гліцерин і трояндова вода.

Ця проста суміш ефективна для лікування сухих п'ят. Гліцерин пом'якшує шкіру, а трояндова вода збагачує вітамінами А, С, D і Е, має антисептичні та антибактеріальні властивості. Нанесіть суміш гліцерину і трояндової води на п'яти перед сном, і одягніть зверху шкарпетки, щоб засіб «працював» довше.

Спосіб номер два: Лимони.

Лимони допомагають видалити грубу шкіру, варто просто змащувати сухі п'яти тампоном, змоченим у чистому лимонному соці. Інший рецепт: додати лимонний сік у ванну з теплою водою і замочити в цій воді стопи на 15 хвилин. Доповнити процедуру можна пілінгом з допомогою пемзи і масажем сухим рушником.

Спосіб номер три: Рисове борошно.

Хороший прийом відлущування сухих ділянок шкіри. Для скрабу знадобляться: мед, яблучний оцет і рисове борошно. Потримайте ноги в теплій воді протягом 10 хвилин, а потім нанесіть на п'яти отриману густу пасту. Помасажуйте стопи і змийте теплою водою.

Спосіб номер чотири: Банани.

Зробіть пюре з одного стиглого банана, нанесіть масу на п'яти і залиште на 15 хвилин. Потім змийте теплою водою. А після цього замочіть стопи в холодній воді на 2 хвилини. Цей прийом можна використовувати кожен день, і вже через кілька тижнів ви позбудетеся від тріщин на п'ятах і сухої шкіри.

Спосіб номер п'ять: Мед.

Антибактеріальні властивості меду відомі, і для тріщин на п'ятах мед ефективний. Змішайте 3 столові ложки меду з теплою водою і замочіть в цій ванні ноги на 20 хвилин.