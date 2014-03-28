Світовий банк допоможе Україні у реформуванні охорони здоров’я

Про це йшлося під час зустрічі Міністра охорони здоров’я України Олега Мусія з Лідером Сектору людського розвитку у справах України, Білорусі та Молдови регіону Європи та Центральної Азії Паоло Карло Беллі.

Паоло Беллі нагадав, що Світовий банк займається підготовкою нового проекту з охорони здоров'я вже приблизно рік, триває робота в регіонах та здійснюється аналіз ініціатив від медичних закладів та угруповань щодо вирішення проблем галузі.

«Цей проект націлений на те, щоб допомогти Україні втілити у життя власне бачення способу реформування і модернізації системи охорони здоров'я. І я думаю, що сума, яка виділена, має тенденцію до збільшення. Я сподіваюсь, що це може бути в рамках навіть не одного, а декількох спільних проектів», - відзначив він.

Пан Беллі наголосив на важливості змін у дизайні Проекту та його скоригування відповідно до нової політики Уряду та нового бачення шляхів модернізації системи охорони здоров’я власне керівництвом Міністерства.

«Наприклад, можна було б скоригувати субкомпоненти, що стосуються громадського здоров'я, а також інформаційно-комунікативної складової як першочергової платформи для здійснення реформ», - відзначив Паоло Беллі.

Проте, за його словами, варто пришвидшити процес збору даних з регіонів, визначення та аналізу напрямків фінансування та сформувати чіткі стратегії реалізації Проекту, щоб завершити його підготовку та подати на розгляд Раді директорів Світового банку до кінця вересня 2014 р.

Мусій подякував іноземним партнерам за підтримку та фінансову допомогу, особливо в надскладний період, який зараз переживає держава, і медична галузь зокрема. А також окреслив ряд змін, які планує провести в невідкладному порядку, у тому числі і для того, щоб сформувати основні напрямки спільного Проекту.

«В першу чергу, - зазначив міністр, - я вбачаю зміни трьох основних компонентів функціонування галузі загалом: в системі управління охороною здоров’я, зокрема залучення професійного лікарського, медичного, провізорського самоврядування; в системі фінансування, у тому числі запровадження загальнообов’язкового медичного страхування; в системі підготовки фахових медичних кадрів. Це ті реформи, без яких неможливою є подальша робота, які зараз потребують першочергових і фінансових, і кадрових ресурсів».

Мусій також наголосив, що цій системі має передувати упереджувальна інформаційно-роз’ювальна робота, спрямована і на лікарів, і на пацієнтів, і на суспільство загалом.