Учені відкрили новий вірус раку

Американські учені відкрили невідомий раніше вірус, який, ймовірно, є причиною однієї з найбільш небезпечних форм раку шкіри – раку з клітин Меркеля. Новий вірус, що одержав назву поліомавірус клітин Меркеля наявний у 80% пухлин цього типу.

Клітини Меркеля розташовуються в глибоких шарах епідермісу шкіри і вважаються відповідальними за тактильну чутливість. Рак із клітин Меркеля є агресивною злоякісною пухлиною шкіри, що вражає переважно літніх людей і пацієнтів з ослабленим імунітетом, зокрема хворих на СНІД, а також людей, що перенесли трансплантацію органу. Причина захворювання невідома.

Учені з Інституту раку при Університеті Піттсбурга досліджували зразки тканин пухлини з клітин Меркеля і виявили чужорідну ДНК, інтегровану у власний геном пухлини. Керівник дослідження Патрік Мур і його колеги визначили, що ДНК належить невідомому раніше вірусу типу поліомавірусів. Цей вірус вдалося виділити з 80% зразків тканини ракової пухлини з клітин Меркеля і з 8% контрольних зразків тканин, узятих із різних ділянок тіла здорових людей.

На думку учених, вірус може бути одним із основних чинників, що провокують ріст пухлини. Вони припускають, що вірус може синтезувати білок, сприяючий зростанню пухлини, або впливати на ген, стримуючий зростання пухлини.

«Одержані нами дані можуть стати основою для діагностичного тесту або призвести до створення вакцини, яка допоможе при лікуванні хвороби і її профілактиці», - повідомив Патрік Мур. Тим часом, учений відзначив, що їх дані не є остаточними і потребують додаткового підтвердження.

У США щорічно діагностується близько 1,5 тисяч випадків раку шкіри Меркеля, причому за останні десятиліття спостерігається помітне зростання захворюваності. Рак шкіри Меркеля швидко метастазує. Близько двох третин пацієнтів вмирають протягом п`яти років після встановлення діагнозу.

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