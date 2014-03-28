Алое - чудовий бактерицидний і протизапальний засіб. Свіжий сік цієї рослини вживають у разі коліту, гастриту (особливо зі зниженою кислотністю), ентероколіту по 1 чайній ложці до їди щодня аж до поліпшення стану хворого.

Навіть у разі виразкової хвороби шлунка можна застосувати цей унікальний "загоювач". Можете скористатися таким рецептом: 0,5 л соку алое, стільки ж меду і коньяку змішати, витримати у темному місці впродовж 12 днів.

Вживати по 1 десертній ложці тричі на день до їди. Або ж змішати по 100 грамів соку алое та порошку какао, по 300 грамів смальцю, вершкового масла та меду, поставити в холодне місце, вживати щоранку і щовечора по 1 столовій ложці суміші зі 1 склянкою молока.