Що таке гастрит та як його ефективно лікувати

Гастрит - збірне поняття, яке об'єднує різні за походженням і перебігом запальні та дистрофічні зміни слизової оболонки шлунка, пише lady.tochka.net.

Хронічний гастрит іноді є результатом подальшого розвитку гострого гастриту, проте частіше розвивається під впливом різних несприятливих факторів:

повторні та тривалі порушення харчування,

вживання гострої і грубої їжі,

вживання занадто гарячої їжі,

погане розжовування,

харчування всухом'ятку,

вживання міцних спиртних напоїв (гастрит алкогольний).

Причиною хронічного гастриту можуть бути якісно неповноцінне харчування (особливо дефіцит білка, заліза і вітамінів), тривалий безконтрольний прийом медикаментів, що подразнюють слизову оболонку шлунка, шкідливе виробництво (з'єднання свинцю, вугільний, металевий пил та ін.), дія токсинів при інфекційних захворюваннях, спадкова схильність.

Дуже часто хронічний гастрит поєднується з іншими хронічними захворюваннями органів травлення.

У більшості випадків гастрит провокує бактерія Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori). Зараження зазвичай відбувається через поцілунки, спільний посуд, немиті руки. Кілька років після зараження ознак хвороби немає, але зміни в слизовій шлунка вже йдуть.

Ознаки гастриту:

тягнучий біль під ложечкою після їжі;

відрижка, неприємний кислий запах з рота;

відчуття швидкого насичення і переповнення шлунка під час їжі;

зниження апетиту.

Наявність хоча б декількох з перерахованих ознак - більш ніж вагомий привід звернутися до лікаря. Не можна самостійно собі ставити діагноз "гастрит". У тому числі займатися самолікуванням, використовуючи болезаспокійливі засоби. Під гастритом можуть ховатися інші захворювання, зокрема серця. Щоб не піти хибним шляхом, довір своє здоров'я професіоналу.

При підозрі на гастрит лікар, швидше за все, призначить фіброгастродуоденоскопію - найточніший і найбільш сучасний метод дослідження верхніх відділів травної сістеми. Тільки після того, як будуть готові результати, проведено огляд і вивчений спосіб життя пацієнта, лікар зможе поставити діагноз "гастрит" і призначити лікування. Також обов'язковим буде дослідження на виявлення хелікобактер пілорі.

Якщо гастрит хронічний, також проводять дослідження шлункової секреції і біопсію слизової оболонки шлунка.

Лікування гастриту включає в себе:

дієту: перші 1-2 дні хвороби краще взагалі утриматися від прийому їжі, дозволяється тільки пиття, потім - щадне харчування (теплі, нежирні, прісні, протерті страви);

ліки, що обволікують стінки шлунка і знижують кислотність;

антибіотики для знищення бактерії.

Лікування найчастіше проводиться в домашніх умовах, воно займає 2-3 тижні.

Для контролю ефективності лікування треба провести повторну гастроскопію та обстеження на хелікобактер.

Хворі на хронічний гастрит мусять перебувати на диспансерному спостереженні та відвідувати лікаря не рідше двох разів на рік.

І тільки після консультації фахівця та проведення основного лікування можна додати народні методи, в основному фітотерапію.

Фітотерапія застосовується з урахуванням особливостей перебігу захворювання: при підвищеній кислотності допомагає свіжий картопляний сік (по півсклянки 3 рази до їжі), а при гастриті зі зниженою кислотністю - чага.