Рінат Ахметов виділив кошти сім'ям загиблих внаслідок протестних акцій

Як повідомили УНІАН у Благодійному фонді "Розвиток України", 20 лютого засновник фонду Рінат Ахметов виділив 20 мільйонів гривень на допомогу сім'ям загиблих в результаті останніх подій в Україні: на київському Майдані і в інших містах країни.

Завдяки активній взаємодії з об'єднанням активістів «Євромайдан SOS» та іншими громадськими організаціями Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» зібрав в найкоротші терміни найповнішу інформацію про сім'ї та їх потреби. Було прийнято рішення допомагати сім'ям загиблих активістів, так і сім'ям правоохоронних і силових структур, при цьому основний фокус фонду - на неповнолітніх дітей, дітей-студентів, батьків загиблих.

З метою справедливого та прозорого розподілу коштів між сім'ями 11, 17, 20 і 26 березня фондом були ініційовані і проведені перші координаційні ради, в яких взяли участь 26 осіб (7 - співробітники фонду, 19 - журналісти, активісти, представники громадських організацій, правоохоронних і силових структур). За підсумками було прийнято рішення щодо надання допомоги 90 сім'ям. Наступного тижня (31 березня-4 квітня) будуть проведені чергові засідання.

Станом на сьогодні, перші 20 сімей загиблих отримали фінансову допомогу від Ріната Ахметова.

Фонд «Розвиток України» вже перерахував 2,8 мільйона гривень (з них 0,472 мільйона - ПДФО (податок на дохід фізичних осіб)) 31 людині. Це члени сімей активістів, працівників правоохоронних органів, які загинули під час протистояння 18-20 лютого 2014 року.

При розгляді допомоги Фонд Ріната Ахметова виходить з принципу соціальної справедливості, а також гарантує, що виділені кошти будуть спрямовані одержувачу. У сім'ях загиблих допомога надається найближчим родичам, а розподіл допомоги між родичами по кожній сім'ї приймається індивідуально.

Раніше Фондом Ріната Ахметова «Розвиток України» було закуплено медичне обладнання для пульмонологічного відділення Київської міської клінічної лікарні №17, де перебували поранені. Вартість обладнання склала 143 725 гривень.