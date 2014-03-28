В Україні стартував щорічний конкурс творчості серед соціально незахищених дітей

Всеукраїнська громадська організація «Дитинство» відкрила шостий щорічний всеукраїнський конкурс «Урок казки» для соціально незахищених категорій дітей.

Про це голова Всеукраїнської громадської організації «Дитинство» Тетяна Сучкова повідомила на прес-конференції в УНІАН.

«Сьогодні я проголошую відкритим конкурс дитячої творчості «Урок казки» Всеукраїнського соціального проекту «Свято дитячих мрій» на 2014 рік», - сказала вона.

Сучкова зазначила, що «Урок казки» був заснований 6 років тому, створено 7 номінацій, серед яких «Золоті ручки»; «Казковий художник»; «Літературна творчість»; «Чарівний голос», цього року було запроваджено нову номінацію – на краще костюмоване шоу «Парад казок».

«Проводиться внутрішній конкурс в містах і регіонах, є внутрішні журі, й існують вже центри організації «Дитинства» в регіонах – в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Харкові та інших містах, активні представники громадської організації проводять півфінали і відбіркові тури», - повідомила вона.

«Всі переможці надходять до Києва, і тут вже журі оглядає роботи і за номінаціями надає їм премії. Діти-переможці одержують від грошової премії до путівки, а найталановитіші виступають на гала-концерті, який проходитиме в грудні, де артисти пропонують їм творчу допомогу, щоб вони далі реалізовувалися», - зазначила Сучкова.

Також вона повідомила, що ВГО «Дитинство» співпрацює з Міністерством освіти і науки, Міністерством соціальної політики в питанні допомоги соціально незахищеним категоріям дітей.