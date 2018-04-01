Сезон полювання кліщів на людину розпочато: як убезпечитися

Кліщі можуть нападати на людину у будь-який час дня і ночі, в будь-яку погоду.

Кліщі присмоктуються до людей не лише під час перебування на природі, але й через деякий час, після відвідування зеленої зони, залишившись на одязі, речах, можуть заноситись до житла людини з букетами квітів, собаками, іншими тваринами.

Живляться кліщі кров’ю людей та тварин, занурившись хоботком глибоко в шкіру. Кліщ присмоктується протягом 15-20 хвилин. Кліщ разом зі слиною виділяє анестезуючу рідину, що робить укус практично безболісним, і тільки через декілька годин виникає відчуття болю. Кровосмоктання кліща може тривати до 12 діб.

Дорослих кліщів, що присмокталися, як правило, можливо помітити через 2-3 дні: в місці наявності кліща з’являються припухлість, свербіж, почервоніння, сам кліщ збільшується у розмірах. Нападають і зовсім маленькі, майже прозорі німфи (статевонезріла стадія кліща), що часто для людини залишається не помітним.

Якщо його помітити одразу, буде легше видалити. Чим більше часу пройшло від присмоктування кліща, тим більша вірогідність зараження. Тому, повернувшись додому, обов’язково огляньте себе на наявність кліщів.

Кліщі є переносниками збудників вірусних, риккетсіозних, бактеріальних захворювань людей та тварин. На території м. Києва кліщі переносять хворобу Лайма (іксодовий кліщовий бореліоз) серед людей, піроплазмоз серед собак, в умовах України – ще й кліщовий енцефаліт, туляремію тощо, які можуть призвести до тяжких ускладнень та інвалідності. Від хворої людини до здорової збудники цих захворювань не передаються.

Якщо до тіла людини присмоктався кліщ, слід зняти його, як можна швидше. В кожному районі м.Києва цілодобово працюють травмпункти, де кліща видалять, оброблять місце укусу, нададуть рекомендації.

При відсутності можливості звернутись до лікаря, видалення кліща проводять самостійно: розхитуючи кліща з боку вбік пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, пінцетом чи петлею з нитки, яку слід закріпити між хоботком кліща та шкірою людини, слід повільно його видалити разом з хоботком. Після видалення кліща місце присмоктування змастити 3% розчином йоду, спиртом або одеколоном. Якщо хоботок залишився в ранці, його видаляють стерильною голкою. Після видалення слід ретельно вимити руки з милом.

Видаленого кліща слід помістити на шматок вологої марлі у флакон, пробірку, інший чистий скляний посуд, щільно закрити кришку.

Лише за направленнями лікарів лікувально - профілактичних закладів столиці в Державній установі «Київський міський лабораторний центр Держсанепідслужби України» (м.Київ, вул.Естонська, 3) проводяться лабораторні дослідження кліщів, знятих з людей, на наявність збудників іксодового кліщового бореліозу.

При відвідуванні місць, де можуть бути іксодові кліщі, рекомендується:

- одягатися в світлий однотонний, з довгими рукавами, щільно прилягаючий до тіла одяг, щоб було легше помітити кліщів, що повзають. Голову слід покривати головним убором;

- проводити під час прогулянки само- та взаємоогляди через кожні 2 години та ще раз вдома. Особливо ретельно потрібно обстежувати ділянки тіла, покриті волоссям;

- звільнити від сухої трави, гілок, хмизу в радіусі 20-25 м місце для привалів, нічного сну на природі;

- вдома одразу змінити одяг, білизну, ретельно їх оглянути, випрати та випрасувати. Не можна залишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому. Витрушування одягу не позбавляє від кліщів;

- якщо разом з вами на природі перебував ваш пес – його теж слід оглянути на наявність кліщів до того, як впустити до помешкання.

- використовувати репеленти (засоби, що відлякують кліщів). Препарати слід купувати в аптечній мережі, наносити відповідно до інструкції.