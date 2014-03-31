Санаторії для чиновників не фінансуватимуть

Скасовано фінансову підтримку окремих санаторно-курортних закладів Апарату Верховної Ради України і Державного управління справами.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Як зазначається у повідомленні, до цього часу за рахунок коштів Державного бюджету України здійснювалась фінансова підтримка підвідомчих санаторно-курортних закладів Апарату Верховної Ради України (готельно-оздоровчий комплекс "Затока", м. Скадовськ Херсонської області; пансіонат матері та дитини "Таврійські зорі", м. Скадовськ Херсонської області; санаторний комплекс "Дюльбер", смт Кореїз (м. Ялта) Автономної Республіки Крим; санаторій "Нижня Ореанда", м. Ялта Автономної Республіки Крим), а також надавалась фінансова підтримка ДП "Санаторій "Конча-Заспа" (м. Київ) Державного управління справами для оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

У Міністерстві фінансів зауважують, що з метою виконання заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів змінами до Державного бюджету України на 2014 рік передбачено зменшення обсягу видатків: на фінансову підтримку санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України на 7,0 млн. гривень; на фінансову підтримку санаторно-курортних закладів Державного управління справами на 6,5 млн. гривень.

«Вказані заклади мають забезпечувати свою діяльність за рахунок надходжень від реалізації путівок», - говориться в повідомленні.

Окрім того, зазначається, що до цього часу працівники органів законодавчої, виконавчої і судової влади згідно з переліками посад, які визначаються Верховною Радою України, Президентом України і Кабінетом міністрів України, а також відповідні категорії пенсіонерів сплачували лише 30% вартості комунальних послуг при користуванні приміщеннями будинків відпочинку Державного управління справами (державні дачі у Кончі-Заспі та Пущі-Водиці). Зазначені пільги надавалися без урахування доходів, підкреслили у прес-службі.

Отже, встановлюється плата за користування приміщеннями зазначених будинків відпочинку для відповідних категорій посадовців та пенсіонерів на рівні 100% розрахункової плати за користування приміщеннями, яка затверджуватиметься Державним управлінням справами.

Встановлення вказаної плати сприятиме зменшенню видаткової частини державного бюджету на 3,1 млн. гривень, переконані у Мінфіні.