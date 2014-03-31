Україна та USAID продовжать співпрацю у боротьбі із соціально небезпечними хворобами

Спільна проектна діяльність МОЗ України та Регіональної місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з питань боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІД та туберкульозом, а також розвитку репродуктивного здоров’я буде продовжена відповідно до нових напрямків реформування, що здійснюватимуться в медичній галузі.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, у Києві відбулася зустріч міністра охорони здоров’я України Олега Мусія з представниками USAID в Україні: Джедом Бартоном ‒ директором Місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні, Білорусі та Молдові, Чарльзом Лерманом ‒ начальником Відділу програм у сфері охорони здоров’я та Чарльзом Вітеком ‒ директором представництва Центру з контролю та профілактики захворювань США в Україні.

На думку міжнародних представників, напрямки, в яких працює місія, є надзвичайно важливими, і зокрема, завдячуючи їх реалізації, Україна є одним із лідерів скорочення поширення епідемії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу серед населення. Проте заходи з їх реалізації тривають і потребують подальшої уваги з боку нового керівництва МОЗ України.

Мусій подякував закордонним партнерам за підтримку, яку вони здійснюють в рамках проектної діяльності в Україні вже тривалий час, а також за допомогу, надану США в лікуванні двох важко постраждалих під час подій на Майдані.

Він висловив сподівання, що подальша співпраця матиме більш плідний результат та набуде нових ідей, зокрема, враховуючи те русло, в якому вбачаються зміни в реформуванні галузі.

Серед них Мусій назвав першочерговими зміни в системі управління охороною здоров’я, системі фінансування, зміні статусу закладів охорони здоров’я в напрямку впровадження контрактних відносин, зміні в системі підготовки фахових медичних кадрів, а також посилення державно-приватного партнерства. Також важливим напрямком реформування, де б доречною була б допомога USAID, він назвав націленість на профілактичну медицину.