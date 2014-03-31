Крим у 2015 році введе обов'язкове медичне страхування - Медведєв

Обов'язкове медичне страхування почнуть вводити у Криму з початку 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв повідомив на виїзному засіданні уряду Росії у понеділок у Сімферополі.

«З початку 2015 року — система обов'язкового медичного страхування», - сказав він.

Медведєв заявив, що сфера охорони здоров'я в Криму «помітно відстає» від російської.

«Я відвідав дитячу лікарню. Рівень оснащення відрізняється від загальноросійського рівня» - передав Медведєв свої враження від Сімферопольської медустанови.

Глава уряду заявив також, що у Криму, як і в Росії, діятиме процедура безкоштовного надання екстреної медичної допомоги. Вже найближчим часом до регіону надійдуть необхідні ліки і медичні препарати.

Крім того, Медведєв виступає за створення в Криму Центру надання медичної допомоги «за одним з профілів». Ймовірно, це будуть серцево-судинні захворювання, але питання ще належить обговорити працівникам охорони здоров'я Криму і Росії.

Довідка УНІАН. 16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними голови республіканської комісії з проведення референдуму Михайла Малишева, 1 млн 233 тис. осіб, або 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня у Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Документ підписали президент РФ Володимир Путін і нелегітимний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Володимир Константинов, а також «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий.

27 березня Генасамблея ООН більшістю голосів прийняла резолюцію про територіальну цілісність України, в якій референдум, що відбувся в Криму, названо незаконним. Даний документ підтримали 100 держав, 11 проголосували проти, зокрема, Білорусь, 58 членів Генасамблеї утрималися.