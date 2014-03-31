Міжнародні аудитори перевірять фінансову діяльність МОЗ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Олег Мусій під час прес-конференції.

“Проведені попередні перемовини зі Світовим банком. Світовий бак буквально днями виділить кошти у розмірі 450 тис. дол на проведення аудиту провідною аудиторською компанією світу фінансової діяльності Міністерства охорони здоров'я і організаційної структурної діяльності”, - сказав міністр.

За його словами, аудит триватиме 1-1,5 місяця.

“Після його завершення будуть зроблені висновки щодо фінансових зловживань в системі МОЗ, як з ними треба боротися на організаційному і інституційному рівнях”, - розповів Мусій.