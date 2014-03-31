Міжнародні аудитори перевірять фінансову діяльність МОЗ
14:40, 31 березня 2014Країна
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Світовий банк виділить 450 тис. дол на проведення аудиту фінансової та організаційно-структурної діяльності Міністерства охорони здоров'я
Фото ob-sbu.org/
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Олег Мусій під час прес-конференції.
“Проведені попередні перемовини зі Світовим банком. Світовий бак буквально днями виділить кошти у розмірі 450 тис. дол на проведення аудиту провідною аудиторською компанією світу фінансової діяльності Міністерства охорони здоров'я і організаційної структурної діяльності”, - сказав міністр.
За його словами, аудит триватиме 1-1,5 місяця.
“Після його завершення будуть зроблені висновки щодо фінансових зловживань в системі МОЗ, як з ними треба боротися на організаційному і інституційному рівнях”, - розповів Мусій.
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